Владелец «Сочи» Ротенберг заявил, что у него нет обиды на ушедшего в ЦСКА Федотова

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что у него нет обиды на ушедшего в московский ЦСКА тренера Владимира Федотова.

«Есть ли обида на Федотова? На обиженных что делают? Нет обиды, конечно. Всё, что ни делается, только к лучшему. Работа покажет правильность решения», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера клуба Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.