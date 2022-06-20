Кержаков отреагировал на слова Измайлова о причинах своего увольнения из «Пари НН»
- РИА Новости
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«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба, в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.
Ранее Измайлов объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым и пригласить на его место Михаила Галактионова.