Кержаков отреагировал на слова Измайлова о причинах своего увольнения из «Пари НН»

Бывший главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков прокомментировал слова генерального директора команды Равиля Измайлова, который сообщил, что клуб сменил наставника, чтобы сделать шаг вперёд за счёт молодёжи.

«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба, в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Измайлов объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым и пригласить на его место Михаила Галактионова.