«Авангард» сообщил о подписании однолетнего контракта с Ткачёвым
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Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, сообщает пресс-служба омского клуба.
В сезоне-2021/22 хоккеист набрал два очка (0+2) в четырёх матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Лос-Анджелес Кингз».
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