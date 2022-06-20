«Авангард» сообщил о подписании однолетнего контракта с Ткачёвым

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Форвард Владимир Ткачёв продолжит карьеру в «Авангарде».
«Авангард» сообщил о подписании однолетнего контракта с Ткачёвым
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, сообщает пресс-служба омского клуба.

В сезоне-2021/22 хоккеист набрал два очка (0+2) в четырёх матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Лос-Анджелес Кингз».

Права на форварда принадлежали СКА, но клуб из Санкт-Петербурга уступил их «Авангарду» за 1 тыс. рублей.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в США прекрасно относятся к русским, если есть коммерческая выгода.

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