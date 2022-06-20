Юрист «Спартака» прокомментировала дело по расторжению договора с Газизовым
- РИА Новости
«Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу. Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, для него является фактически жирной точкой», — цитирует Завьялову «Чемпионат».
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
Ранее Газизов рассказал, что в «Уфе» определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.