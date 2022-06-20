Юрист «Спартака» прокомментировала дело по расторжению договора с Газизовым

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова высказалась о решении Верховного суда отказать экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на судебном заседании коллегии.

«Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу. Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, для него является фактически жирной точкой», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Газизов рассказал, что в «Уфе» определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.