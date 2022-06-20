Салихова жёстко ответила на высказывания Гурцкаи о «Спартаке»

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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на негативные слова известного футбольного менеджера Тимура Гурцкаи в адрес московского клуба.
Салихова жёстко ответила на высказывания Гурцкаи о «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь — это его конёк. Хоть одного игрока он вырастил, довёл до хорошей команды?» — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что от разговоров по ситуации с Зелимханом Бакаевым становится хуже только футболисту и его представителям. По её словам, никому не пойдёт на пользу, если все узнают реальные финансовые запросы игрока.

Гурцкая назвал спортивного директора «Спартака» Луку Каттани аферистом, который несёт чушь и не отвечает ни на один вопрос. Он также сравнил итальянца с Раулем Рианчо и назвал их туповатыми.

Ранее Гурцкая раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

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