Вратарь Коновалов рассказал, почему досрочно вернулся в Россию из Северной Америки

Голкипер хоккейного «Динамо» Илья Коновалов рассказал о причинах досрочного возвращения в Россию из системы канадского «Эдмонтон Ойлерз», который покинул после дебютного сезона.

«Повлияло ли на моё решение то обстоятельство, что Скиннер начал играть все матчи подряд во второй части сезона АХЛ? На самом деле, на моё решение повлияло множество факторов, но вы правы: это был один из них», — приводит слова Коновалова «Чемпионат».

По его словам, без долгой игровой практики становится очень сложно входить в игру и показывать хороший результат. Он заявил, что не хочет никого обвинять и нужно задать себе вопрос, достаточно ли он сделал для того, чтобы ему предоставили шанс.

В сезоне-2021/22 голкипер выступал за «Бейкерсфилд» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Коновалов провёл за канадский клуб 17 матчей и пропускал в среднем по 2,73 шайбы за игру.

Контракт 23-летнего спортсмена с «Динамо» рассчитан на два года.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к россиянам в НХЛ после второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».