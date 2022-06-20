Глава отдела расследований РУСАДА рассказал об угрозах в свой адрес

Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леонид Иванов рассказал, с какими угрозами ему приходилось сталкиваться в ходе карьеры.

«Машина наружного наблюдения как-то ездила за мной повсюду. Кто, почему, неясно, но неприятно. Может, наоборот, охраняли, дело было в одном из регионов. Иногда пытаются намекнуть на высокие связи, но в 99% случаев это лишь слова», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он также рассказал о конфликте с президентом Федерации бодибилдинга Москвы Олегом Макшанцевым. По его словам, Макшанцев мешал проводить тестирование, кричал, требовал уйти, за что был дисквалифицирован на 12 лет, а федерацию лишили аккредитации.

Ранее сообщалось, что WADA проведёт аудиторскую проверку РУСАДА в сентябре.