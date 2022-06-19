Крым, ДНР, ЛНР, Херсон и Абхазия обсудят в июле идею создания чемпионата по футболу

Гендиректор Луганского футбольного союза Юрий Малыгин рассказал об идее объединённого чемпионата по футболу с клубами из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

«Основной разговор на республиканском уровне будет в конце июня или начале июля. Обсудим, сколько каждая сторона будет выставлять команд. Но да, такие планы есть. Есть формат, надо понимать, как это будет происходить. В моем понимании, надо сделать так, чтобы всё прошло в хорошем ритме. Думаю, для этого хватит 12 команд», — цитирует Малыгина «РБ Спорт».

Он напомнил, что есть опыт создания Лиги Донбасса, в которой играли лучшие команды ЛНР и ДНР. При этом он затруднился назвать конкретную дату создания объединённого чемпионата.

«Сейчас есть проблемы с тем, что происходит у нас дома. Но жизнь не стоит на месте, так что если не в этом, то на следующий год можно ориентироваться», — заключил он.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге, чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.