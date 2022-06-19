Гарт не избрали в исполком Международной федерации санного спорта

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что Наталия Гарт не вошла в новый состав исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL).

«К сожалению, Гарт не набрала необходимое количество голосов делегатов для избрания в исполком FIL», — цитирует Тюрина РИА Новости.

39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации. ФССР она возглавляет с 2012 года.

7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все запреты в отношении российского санного спорта, наложенные исполкомом международной федерации.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своём будущем после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.