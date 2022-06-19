Нигматуллин назвал выступление Кокорина в «Фиорентине» большим разочарованием 

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об игре нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодёжке «Локомотива». Всегда считался талантливым — было ощущение, что вот-вот выстрелит», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина остаться в итальянском клубе.