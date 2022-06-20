Мамедов считает турнир по фехтованию в Белоруссии боевой практикой для спортсменов

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что чемпионат Союзного государства России и Белоруссии является боевой практикой для спортсменов.

«Для нас — это не турнир, а боевая практика. Провести турнир нужно, потому что без соревнований — это уже будет не спорт, а фитнес, и чтобы сохранить наш спорт, нужно соревноваться», — цитирует Мамедова ТАСС.

По его мнению, турнир в Минске психологически разрядит спортсменов. При этом Мамедов добавил, что по составу сравнить его с международными стартами нельзя.

«Но пока другого выхода у нас нет», — заключил он.

Напомним, что FIE временно отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. До этого Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным организациям запретить выступление российских и белорусских атлетов.

Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию проходит в столице Белоруссии с 15 по 25 июня.

Ранее Мамедов высказался о решении обратиться в швейцарский гражданский суд по вопросу отстранения российских спортсменов.