Канчельскис считает, что «Зенит» в пятый раз подряд завоюет золото ЧР по футболу

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главного фаворита чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Канчельскис считает, что «Зенит» в пятый раз подряд завоюет золото ЧР по футболу
  • РИА Новости

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По его мнению, российский футбол на протяжении 25 лет был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего.

«Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», — заключил он.

«Зенит» в четвёртый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

Сезон РПЛ-2022/23 стартует 17 июля.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, помогают ли «Зениту» люди не из футбола.

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