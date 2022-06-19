Селиваненко — о поражении Медведева: Хуркач был сильнее по всем основным показателям
- AP
«Хуркач был сильнее по всем основным показателям: он лучше подавал, делал больше эйсов, выиграл все брейк-пойнты, в отличие от Даниила. Поэтому он заслуженно выиграл», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Медведеву не удалось навязать сопернику игру, которая обычно приносит успех российскому теннисисту. Поэтому победу одержал тот, кто был сильнее.
Первая ракетка мира в финальном матче уступил Хуркачу в двух сетах за 1 час 4 минуты со счётом 1:6, 4:6.
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