Селиваненко — о поражении Медведева: Хуркач был сильнее по всем основным показателям

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко объяснил причины поражения Даниила Медведева от Хуберта Хуркача из Польши в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Халле (Германия).

«Хуркач был сильнее по всем основным показателям: он лучше подавал, делал больше эйсов, выиграл все брейк-пойнты, в отличие от Даниила. Поэтому он заслуженно выиграл», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Медведеву не удалось навязать сопернику игру, которая обычно приносит успех российскому теннисисту. Поэтому победу одержал тот, кто был сильнее.

Первая ракетка мира в финальном матче уступил Хуркачу в двух сетах за 1 час 4 минуты со счётом 1:6, 4:6.

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