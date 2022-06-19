Медведев заявил, что чувствовал поддержку болельщиков на турнире в Германии

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Халле от поляка Хуберта Хуркача.
Медведев заявил, что чувствовал поддержку болельщиков на турнире в Германии
  • AP

«Спасибо всем болельщикам. Простите, что не смог сделать матч более долгим и интересным, но это всё равно была потрясающая неделя. Я чувствовал вашу поддержку, и это очень много для меня значит, большое вам спасибо», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что обязательно примет участие в турнире в Халле в 2023 году.

«Увидимся в следующем году, надеюсь, что смогу завоевать трофей», — заключил Медведев.

Первая ракетка мира в финальном матче уступил Хуркачу в двух сетах за 1 час 4 минуты со счётом 1:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что чемпиона US Open 2020 Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых.

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