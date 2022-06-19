Агент Языджи: мы не можем повлиять на позицию «Лилля»

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Адам Чебеджи, агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал ситуацию с турецким хавбеком.
Агент Языджи: мы не можем повлиять на позицию «Лилля»
  • РИА Новости

«Видел комментарий господина Летанга. Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение, где, к сожалению, у нас нет никакой власти», — цитирует агента Sport24.

Вместе с тем он признался, что Юсуф провёл фантастическое время в ЦСКА. Его трансфер стал одним из самых успешных в истории армейского клуба.

«Он очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что, если позволят обстоятельства, он желает остаться в России», — заключил он.

Президент французского «Лилля» Оливье Летанг 19 июня заявил, что Языджи не останется в ЦСКА, поскольку европейские клубы проявляют к нему большой интерес.

25-летний футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее сообщалось, что переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по Языджи зашли в тупик.

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