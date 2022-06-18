СЭ: переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по Языджи зашли в тупик

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Стали известны подробности переговоров между московским ЦСКА и французским «Лиллем» по поводу полузащитника Юсуфа Языджи.

Переговоры зашли в тупик. Армейский клуб намерен сбить цену за турецкого футболиста до €6—8 млн. «Лилль» намерен заработать €12 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».

25-летний турок перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на возвращение футболиста из «Рубина» в стан армейцев.

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