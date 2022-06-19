Ари заявил, что считает несправедливым отстранение российского футбола

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари в очередной раз выразил несогласие с отстранением российских команд от международных турниров.

«Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика», — цитирует Ари Sport24.

По его словам, он молится, чтобы напряжённая политическая ситуация завершилась как можно скорее.

«Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, (такие. — RT) как игры в еврокубках», — добавил Ари.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что ещё не пришло время снимать санкции с российских спортсменов.