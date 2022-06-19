Глава МОК Бах заявил, что ещё не пришло время снимать санкции с российских спортсменов

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште, на котором в очередной раз высказался об отстранении российских атлетов.
Глава МОК Бах заявил, что ещё не пришло время снимать санкции с российских спортсменов
  • AP

«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей... FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме: мы всемирная организация, спорт должен объединять», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

Он отметил, что в спорте все должны подчиняться единым правилам и необходимо активно следить за развитием ситуации в мире. 

«Люди ищут объединяющей силы, и одной из них, если даже не самой очевидной, может быть олимпийское движение. Мы можем воспользоваться этой возможностью с большой уверенностью», — подчеркнул глава МОК.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее глава НОК Украины Сергей Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований.

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