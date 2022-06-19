Глава МОК Бах заявил, что ещё не пришло время снимать санкции с российских спортсменов
- AP
«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей... FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме: мы всемирная организация, спорт должен объединять», — приводит слова Баха «Матч ТВ».
Он отметил, что в спорте все должны подчиняться единым правилам и необходимо активно следить за развитием ситуации в мире.
«Люди ищут объединяющей силы, и одной из них, если даже не самой очевидной, может быть олимпийское движение. Мы можем воспользоваться этой возможностью с большой уверенностью», — подчеркнул глава МОК.
МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее глава НОК Украины Сергей Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований.