Сборная России по футболу в сентябре сыграет с командами из разных конфедераций

Сборная России по футболу в сентябре может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведёт два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует ТАСС генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в еврокубках.