Сборная России по футболу в сентябре сыграет с командами из разных конфедераций

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Сборная России по футболу в сентябре может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.
Сборная России по футболу в сентябре сыграет с командами из разных конфедераций
  • РИА Новости

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведёт два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует ТАСС генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в еврокубках.

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