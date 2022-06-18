Степашин: без российского футбола Европе тоже не очень хорошо

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в еврокубках.

«Я думаю, что российский футбол всё равно вернётся в Европу, а Европа почувствует, что без нашего футбола тоже не очень хорошо. Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные», — цитирует Степашина kp.ru.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал отстранение российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23.