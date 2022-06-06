Клаудиньо: ни один клуб или игрок не оправдывает решение УЕФА об отстранении России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал отстранение российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23.

«Я был очень огорчён таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, и мы не виноваты. Мы просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов», — цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2021/22. При этом команда не сможет выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее Владимир Быстров заявил, что в «Зените» было много сомнительных легионеров.