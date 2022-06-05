Быстров: в «Зените» было много сомнительных легионеров

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров сообщил, что за время его выступления за «Зенит» он увидел в петербургском клубе много слабых легионеров.
Быстров: в «Зените» было много сомнительных легионеров
  • globallookpress.com
  • © Andrey Fokin/Russian Look

«Сомнительных легионеров куча была! Так всегда происходит, когда тренер планирует просто заработать на трансферах», — цитирует Быстрова Sport24.

Напомним, что полузащитник дважды присоединялся к «Зениту» — в 2002 году и 2009-м. 38-летний футболист провёл за команду 197 матчей и забил 25 мячей.

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Ранее Быстров заявил о сложном развитии футбола в России и подчеркнул важность правильного образования для детей.

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