Быстров: в «Зените» было много сомнительных легионеров
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- © Andrey Fokin/Russian Look
«Сомнительных легионеров куча была! Так всегда происходит, когда тренер планирует просто заработать на трансферах», — цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, что полузащитник дважды присоединялся к «Зениту» — в 2002 году и 2009-м. 38-летний футболист провёл за команду 197 матчей и забил 25 мячей.
«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.
Ранее Быстров заявил о сложном развитии футбола в России и подчеркнул важность правильного образования для детей.