Быстров: в «Зените» было много сомнительных легионеров

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров сообщил, что за время его выступления за «Зенит» он увидел в петербургском клубе много слабых легионеров.

«Сомнительных легионеров куча была! Так всегда происходит, когда тренер планирует просто заработать на трансферах», — цитирует Быстрова Sport24.

Напомним, что полузащитник дважды присоединялся к «Зениту» — в 2002 году и 2009-м. 38-летний футболист провёл за команду 197 матчей и забил 25 мячей.

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Ранее Быстров заявил о сложном развитии футбола в России и подчеркнул важность правильного образования для детей.