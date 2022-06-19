138 детей разгромили игроков «Уфы» со счётом 4:1

В честь Всемирного дня детского футбола игроки «Уфы» провели матч с юными спортсменами на центральном стадионе города Уфы.

В мероприятии приняли участие Данила Емельянов, Иван Кукушкин и Хайдар Халилов, которые уступили 138 детям со счётом 4:1, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Уфы». Он работал в клубе с апреля 2021-го по май 2022 года.

«Уфа» заняла 14-е место в РПЛ и попала в зону стыковых матчей, где уступила «Оренбургу» по сумме двух встреч. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее в «Уфе» сообщили, что определились с будущим Агаларова.