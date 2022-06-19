Тото Вольф обвинил соперников по «Формуле-1» в лицемерии и манипуляциях

Руководитель Mercedes Тото Вольф обвинил коллег по «Формуле-1» в лицемерии в отношении безопасности и исключения эффекта дельфинирования.

«Считаю лицемерием со стороны руководителей команд пытаться путём манипуляций сохранить конкурентное преимущество и играть в политические игры, в то время как FIA пытается найти быстрое решение», — цитирует Вольфа GPFans.

По мнению специалиста, другие команды пытаются сохранить преимущество и осуждают техническую директиву, выпущенную FIA, согласно которой был сделан первый шаг к исключению эффекта дельфинирования.

Напомним, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» — Гран-при Канады.

Действующий чемпион показал результат 1 минута 21,299 секунды. Второе время у испанца Фернандо Алонсо из Alpine (+0,645 секунды), третье — у его соотечественника Карлоса Сайнса из Ferrari (+0,797).

Ранее Льюис Хэмилтон (Mercedes) прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.