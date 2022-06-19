Глушаков доволен сборами в России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о тренировочных сборах в России.

«Сборы в России? Это нормально. Мы и в прошлом году готовились в Раменском. Клубы привыкли к Австрии? Слушайте, можно привыкнуть к чему угодно», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов: команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Ранее в «Химках» рассказали о планах клуба в летнее трансферное окно.