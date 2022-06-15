В «Химках» рассказали о планах клуба в летнее трансферное окно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб намерен укрепить состав в каждой линии российскими игроками в летнее трансферное окно.

«У нас сейчас идёт достаточно существенная работа по селекции, мы смотрим, кого можем пригласить и на первый сбор, который стартует 16 июня, — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что в клубе хотят укрепить линию нападения и увеличить скамейку запасных. По его словам, предполагается три турнира с учётом Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) и для этого необходимо больше игроков.

«Приоритетом являются футболисты с российским паспортом, молодые игроки до 25 лет, потому что хотим развивать своих ребят. Будем делать акцент на наших доморощенных игроках», — заключил Терюшков.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов — команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Ранее в «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные РФС сроки.