Гильерме: ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о том, как футболисты команды приступили к межсезонному сбору.
Гильерме: ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Отпуск прошёл хорошо, отлично отдохнул. Уже полностью сконцентрирован на сборах, работаем. Все наши игроки уже вернулись и тренируются. Ни у кого нет мыслей об уходе из команды», — цитирует Гильерме «Спорт-Экспресс».

36-летний голкипер присоединился к московской команде в 2007 году. В общей сложности, в «Локомотиве» он провёл 303 матча, пропустил 285 мячей и 118 раз отстоял на ноль.

По итогам сезона-2021/22 «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России.

Ранее Гильерме заявил, что хотел бы остаться с «Локомотивом» до конца карьеры.

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