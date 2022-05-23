Гилерме заявил, что хотел бы остаться с «Локомотивом» до конца карьеры

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал продление своего контракта с московским клубом до конца июня 2024 года.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в её развитии», — приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».

В составе железнодорожников Гилерме становился обладателем титула чемпиона России, по два раза завоёвывал серебряные и бронзовые медали РПЛ, четырежды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.

36-летний голкипер присоединился к московской команде в 2007 году. В общей сложности в «Локомотиве» он провёл 303 матча, пропустил 285 мячей и 118 раз отстоял на ноль.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что Гилерме подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года.