«Локомотив» продлил контракт с Гилерме до 2024 года

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что голкипер команды Маринато Гилерме подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года.

«Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Гилерме — лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодёжи. Рад, что мы продолжим совместную работу», — приводит слова Цорна официальный сайт «Локомотива».

В составе железнодорожников Гилерме становился обладателем титула чемпиона России, по два раза завоёвывал серебряные и бронзовые медали РПЛ, четырежды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.

36-летний голкипер присоединился к московской команде в 2007 году. В общей сложности в «Локомотиве» он провёл 303 матча, пропустил 285 мячей и 118 раз отстоял на ноль.

Ранее хорватский защитник «Локомотива» Тин Едвай сообщил, что не собирается покидать столичную команду.