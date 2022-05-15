Хорватский защитник Едвай: останусь в следующем сезоне в «Локомотиве»

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Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай сообщил, что не собирается покидать столичную команду, несмотря на отлучение российских клубов от еврокубков в сезоне-2022/23.
Хорватский защитник Едвай: останусь в следующем сезоне в «Локомотиве»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков — не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на РПЛ», — цитирует 26-летнего хорвата Sport24.

Напомним, ФИФА и УЕФА исключили все российские клубы и сборные из списков участников международных турниров под их эгидой.

Железнодорожники (45 очков) занимают шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена», отыгравшись с 1:3.

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче с «Динамо».

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