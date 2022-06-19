Гомельский признался, что не завидует новому главному тренеру баскетбольного ЦСКА
«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», — признался Гомельский.
Ранее комментатор заявил, что армейцам летом нужно искать хорошего разыгрывающего.