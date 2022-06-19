Гомельский — о трансферной политике ЦСКА: нужно начать с поиска разыгрывающего

Комментатор Владимир Гомельский считает, что главной трансферной задачей на лето для баскетбольного ЦСКА должен стать поиск хорошего разыгрывающего.

«Нужно искать исполнителей под модель баскетбола главного тренера Эмиля Райковича. Но теперь возникает вопрос, где их взять и на какие средства. Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты Милутиновым, Шведом, Антоновым и Курбановым. Надеюсь, что у ЦСКА будет возможность сохранить их и строить вокруг них игру. Но нет баскетболиста на главной позиции — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с неё», — заявил RT Гомельский.

При этом специалист отметил, что на данный момент неизвестно, какой бюджет будет у команды в новом сезоне.

«Раньше в ЦСКА с удовольствием шли, потому что он был богатый, располагал деньгами и давал хорошие контракты. Однако в этом году, думаю, до конца лета мы не узнаем, какие средства есть у клуба», — добавил собеседник RT.

Ране комментатор поделился мнением, где и как баскетбольным клубам искать усиление в будущем сезоне.