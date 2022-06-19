Гомельский — о трансферной политике ЦСКА: нужно начать с поиска разыгрывающего
«Нужно искать исполнителей под модель баскетбола главного тренера Эмиля Райковича. Но теперь возникает вопрос, где их взять и на какие средства. Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты Милутиновым, Шведом, Антоновым и Курбановым. Надеюсь, что у ЦСКА будет возможность сохранить их и строить вокруг них игру. Но нет баскетболиста на главной позиции — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с неё», — заявил RT Гомельский.
При этом специалист отметил, что на данный момент неизвестно, какой бюджет будет у команды в новом сезоне.
«Раньше в ЦСКА с удовольствием шли, потому что он был богатый, располагал деньгами и давал хорошие контракты. Однако в этом году, думаю, до конца лета мы не узнаем, какие средства есть у клуба», — добавил собеседник RT.
Ране комментатор поделился мнением, где и как баскетбольным клубам искать усиление в будущем сезоне.