Россиянка Дзаламидзе для участия в Уимблдоне-2022 сменила спортивное гражданство

Россиянка Натела Дзаламидзе заявилась на Открытый чемпионат Великобритании по теннису 2022 года под грузинским флагом.

В профиле 29-летней спортсменки из Москвы на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) значится грузинский флаг.

Дзаламидзе является 44-й ракеткой мира в парном разряде.

В апреле Дзаламидзе со своей соотечественницей Камиллой Рахимовой в финале турнира WTA в парном разряде в Стамбуле уступили чешке Марии Боузковой и испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 4:6.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Российские теннисисты не будут допущены к турниру. В связи с этим Ассоциация теннисистов-профессионалов сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире — 2022.





