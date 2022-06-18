В Федерации хоккея России сообщили (ФХР) о намерении создать департамент по предотвращению договорных матчей.

«С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт ФХР планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей. Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами», — сообщает пресс-служба ФХР.

Уточняется, что департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр, а в случае нежелательных инцидентов проводить внутренние служебные расследования.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 стартует в сентябре.

Действующим чемпионом является московский ЦСКА, который в финальной серии переиграл санкт-петербургский СКА (4:3).

Ранее Бруно Марти, старший вице-президент компании «Инфронт», которая является маркетинговым партнёром Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил, что российская букмекерская контора «Лига ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира 2022 года в Финляндии.