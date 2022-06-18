Абаскаль поприветствовал фанатов «Спартака»: «Кто мы? Мясо!»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам столичной команды на русском языке.

«Кто мы? Мясо!» — написал в социальных сетях испанский специалист.

Обращаясь к поклонникам красно-белых на английском языке, Абаскаль заявил, что горд и воодушевлён начать «новый опыт со «Спартаком» — самым популярным клубом в России».

«Я хотел бы поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов правления за веру в меня. Давайте начнем работу», — добавил он.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста.