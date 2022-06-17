Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что для своего возраста обладает достаточным опытом, чтобы руководить большой командой.

«На мой взгляд, возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле», — заявил испанец в эфире YouTube-канала «Спартака».

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. В «Спартаке» он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере Абаскаля.