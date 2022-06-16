Швейцарский журналист назвал Абаскаля фриком

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Швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Швейцарский журналист назвал Абаскаля фриком
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/MANUEL GEISSER

«Абаскаль — очень страстный и эмоциональный тренер. Можно даже сказать — фрик. Однажды на вопрос, чем он занимался во время перерыва на матче сборных, он ответил, что всё это время думал о футболе. В те дни он успел обручиться с будущей супругой. Он также рассказывал о бессонных ночах в изучении футбола и видеоуроках до глубокой ночи», — приводит слова Мадера Sport24.

Он также вспомнил историю, когда Абаскаль заставил футболиста со сломанной рукой вернуться и сесть на поле, чтобы затянуть время до перерыва. По его словам, сразу после игры специалист раскритиковал команду в СМИ, а на следующий день заявил, что они отлично поработали.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении на пост главного тренера Абаскаля.

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