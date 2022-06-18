Медведев считает, что показал не самый лучший теннис в матче с Отте

Первая ракетка мира Даниил Медведев подвёл итоги полуфинального матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Халле (Германия) с хозяином кортов Оскаром Отте.

«Я начал играть лучше. Но в начале матча у меня не всё получалось, делал слишком много ошибок. Но мне удалось исправиться ближе к концу сета, особенно на тай-брейке. Тогда я начал меньше ошибаться, заиграл агрессивнее, удары стали более хлесткими», — цитирует Медведева tennistv.com.

Медведев дал понять, что очень рад выйти в финал «одного из лучших травяных турниров» АТР.

26-летний российский теннисист в полуфинальном матче обыграл Отте в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Ник Кирьос (Австралия).

Призовой фонд турнира составляет более €2 млн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.