Дина Аверина: российские гимнастки отказались ехать на турнир в Барселону
- РИА Новости
«Совместно с Ириной Винер решили, что никто из сборной России не будет участвовать в турнире в Испании», — цитирует Аверину РИА Новости.
Соревнования в Барселоне пройдёт не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
Напомним, FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее Винер-Усманова высказала мнение, что благодаря новой программе в художественной гимнастике молодые и взрослые спортсменки могут соревноваться по одинаковым правилам.