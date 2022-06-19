Дина Аверина: российские гимнастки отказались ехать на турнир в Барселону

Серебряный призёр Олимпиады Дина Аверина сообщила, что россиянки не выступят на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне.

«Совместно с Ириной Винер решили, что никто из сборной России не будет участвовать в турнире в Испании», — цитирует Аверину РИА Новости.

Соревнования в Барселоне пройдёт не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Напомним, FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее Винер-Усманова высказала мнение, что благодаря новой программе в художественной гимнастике молодые и взрослые спортсменки могут соревноваться по одинаковым правилам.