Винер-Усманова рассказала о влиянии новых правил на молодых и взрослых гимнасток
- РИА Новости
«Мы нашли новую программу. Мы сделали, что молодые и взрослые гимнастки могут соревноваться по одинаковым правилам и никто ни в чём не ограничен», — сказала Винер-Усманова на ПМЭФ.
Она также подчеркнула, что Дина и Арина Аверины уже соревнуются в новом формате.
Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету организации.
Ранее Винер-Усманова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.