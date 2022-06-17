Винер-Усманова рассказала о влиянии новых правил на молодых и взрослых гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что благодаря новой программе в художественной гимнастике молодые и взрослые спортсменки могут соревноваться по одинаковым правилам.

«Мы нашли новую программу. Мы сделали, что молодые и взрослые гимнастки могут соревноваться по одинаковым правилам и никто ни в чём не ограничен», — сказала Винер-Усманова на ПМЭФ.

Она также подчеркнула, что Дина и Арина Аверины уже соревнуются в новом формате.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету организации.

Ранее Винер-Усманова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.