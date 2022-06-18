Алаев: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России по футболу
- РИА Новости
«Давайте закроем тему бойкота, решение принято — матч состоится в Санкт-Петербурге, отличная афиша. Не понимаю, как «Спартак» может не явиться и как болельщиков можно лишить праздника», — цитирует Алаева ТАСС.
Он уверен, что руководство столичного клуба не станет бойкотировать матч, поскольку его с нетерпением ждут футболисты и фанаты «Спартака».
«Если такое произойдёт, у нас есть регламент. Будет приниматься решение. Для этого есть бюро исполкома», — сказал Алаев.
РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.