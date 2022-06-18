Алаев: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России по футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал возможный бойкот московским «Спартаком» матча за Суперкубок России 2022 года.

«Давайте закроем тему бойкота, решение принято — матч состоится в Санкт-Петербурге, отличная афиша. Не понимаю, как «Спартак» может не явиться и как болельщиков можно лишить праздника», — цитирует Алаева ТАСС.

Он уверен, что руководство столичного клуба не станет бойкотировать матч, поскольку его с нетерпением ждут футболисты и фанаты «Спартака».

«Если такое произойдёт, у нас есть регламент. Будет приниматься решение. Для этого есть бюро исполкома», — сказал Алаев.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.