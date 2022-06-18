Алаев заявил, что вопрос с делом арбитра Матюнина будет закрыт в ближайшее время

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с проверкой по делу арбитра Алексея Матюнина.

«Как будет закончена — всё будет объявлено. Думаю, в ближайшее время вопрос будет закрыт. В течение июля», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что в отношении Матюнина может быть возбуждено уголовное дело.