Алаев заявил, что вопрос с делом арбитра Матюнина будет закрыт в ближайшее время

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с проверкой по делу арбитра Алексея Матюнина.
Алаев заявил, что вопрос с делом арбитра Матюнина будет закрыт в ближайшее время
  • РИА Новости

«Как будет закончена — всё будет объявлено. Думаю, в ближайшее время вопрос будет закрыт. В течение июля», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что в отношении Матюнина может быть возбуждено уголовное дело.

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