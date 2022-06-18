РИА Новости: будущее Агаларова определится на следующей неделе

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На следующей недели прояснится, где продолжит карьеру форвард «Уфы» Гамид Агаларов
РИА Новости: будущее Агаларова определится на следующей неделе
  • РИА Новости

«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе всё станет ясно. Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд», — цитирует источник РИА Новости.

Он также отметил, что в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим Агаларова.

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