РИА Новости: будущее Агаларова определится на следующей неделе

На следующей недели прояснится, где продолжит карьеру форвард «Уфы» Гамид Агаларов

«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе всё станет ясно. Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд», — цитирует источник РИА Новости.

Он также отметил, что в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим Агаларова.