Осака снялась с Уимблдонского турнира
- AP
24-летняя спортсменка отказалась от участия в турнире из-за решения ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков, сообщает Tennis Tonic.
Напомним, что АТР и WTA объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения его организаторов отстранить от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство многих спортсменов.
Ранее француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.