Осака снялась с Уимблдонского турнира

Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на Уимблдоне в 2022 году.

24-летняя спортсменка отказалась от участия в турнире из-за решения ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков, сообщает Tennis Tonic.

Напомним, что АТР и WTA объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения его организаторов отстранить от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство многих спортсменов.

Ранее француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.