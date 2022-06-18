Осака снялась с Уимблдонского турнира

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Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на Уимблдоне в 2022 году.
Осака снялась с Уимблдонского турнира
  • AP

24-летняя спортсменка отказалась от участия в турнире из-за решения ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков, сообщает Tennis Tonic.

Напомним, что АТР и WTA объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения его организаторов отстранить от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство многих спортсменов.

Ранее француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.

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