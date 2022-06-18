Агент Влашича заявил, что Никола не заинтересован в возвращении в ЦСКА

Тони Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал о том, что его клиент не намерен возвращаться в московский ЦСКА.

«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», — приводит слова Мартича Sport24.

Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в московский клуб из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать ЦСКА взносы по трансферу Влашича.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее Йошко Влашич, отец Николы, отреагировал на информацию о возможном возвращении сына в ЦСКА.