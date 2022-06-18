Отец Влашича — о возможном возвращении Николы в ЦСКА: он отлично провёл время в Москве

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Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы, отреагировал на информацию о возможном возвращении сына в ЦСКА.
Отец Влашича — о возможном возвращении Николы в ЦСКА: он отлично провёл время в Москве
  • РИА Новости

«Хотел бы сын вернуться в ЦСКА? Я не хотел бы говорить на эту тему, потому что просто не знаю. Никола провёл отлично время и в ЦСКА, и в Москве», — приводит слова Влашича «Матч ТВ».

Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в московский клуб из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать ЦСКА взносы по трансферу Влашича. Однако агент игрока опроверг эти слухи.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее Влашич был включён в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN.

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