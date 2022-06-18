Владелец «Велеса» рассказал о переименовании ФНЛ-1 и ФНЛ-2

Президент и владелец «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, что в ближайшее время ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуться к старым названиям.

«Ещё одна новость по неймингу: сейчас прорабатывается вопрос о возвращении к традиционным названиям Первой и Второй лиги вместо ФНЛ-1 и ФНЛ-2, чтобы болельщикам было понятнее», — приводит слова Шиленкова Sport24.

Напомним, что до 2011 года ФНЛ носила название Первого дивизиона страны.

«Велес» закончил сезон-2021/22 на 13-й строчке турнирной таблице ФНЛ с 48 очками.

Ранее президент «Ядра» Алексей Крюков заявил о намерении сделать свою команду в ФНЛ-2 самой экологичной в России.