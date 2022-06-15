В ФНЛ-2 хотят создать самый экологический клуб

Президент «Ядра» Алексей Крюков заявил о намерении сделать свою команду самой экологической в России.

«Он должен стать номером два в Петербурге. Это в ближайшей перспективе. А в России — номером один как самый зелёный и самый экологический футбольный клуб», — цитирует Крюкова «Спорт день за днём».

По его словам, в апреле игроки клуба и главный тренер высаживали деревья вокруг «Газпром Арены» в рамках самого масштабного субботника в России, а за последний месяц поучаствовали в нескольких эко-акциях. В мае «Ядро» приняло участие в акции по сбору мусора на территории Муринского парка.

Петербургский клуб прошёл процедуру лицензирования и уже в июле начнёт выступление в ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что В ФНЛ решили сократить количество участников до 18.