В ФНЛ-2 хотят создать самый экологический клуб

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Президент «Ядра» Алексей Крюков заявил о намерении сделать свою команду самой экологической в России.
В ФНЛ-2 хотят создать самый экологический клуб
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Он должен стать номером два в Петербурге. Это в ближайшей перспективе. А в России — номером один как самый зелёный и самый экологический футбольный клуб», — цитирует Крюкова «Спорт день за днём».

По его словам, в апреле игроки клуба и главный тренер высаживали деревья вокруг «Газпром Арены» в рамках самого масштабного субботника в России, а за последний месяц поучаствовали в нескольких эко-акциях. В мае «Ядро» приняло участие в акции по сбору мусора на территории Муринского парка.

Петербургский клуб прошёл процедуру лицензирования и уже в июле начнёт выступление в ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что В ФНЛ решили сократить количество участников до 18.

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