В ФНЛ решили сократить количество участников до 18
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ.
Отмечается, что обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 планируется осуществлять в формате «четыре на четыре», обмен с РПЛ сохранится в действующем формате: два клуба выходят на прямую и два — через стыковые матчи. Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: первая и вторая лиги.
Чемпионат начнётся 17 июля, полный календарь будет опубликован позднее.
Окончательное решение примет бюро исполкома Российского футбольного союза.
Ранее медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулёмин рассказал о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне.