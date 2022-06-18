Червиченко заявил, что проводить матч за Суперкубок в Питере — перебор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.

«Что касаемо самой ситуации, Зарему понять можно. Проводить матч в Питере — перебор. Не потому что именно в Питере, а потому что такие вещи нужно определять заранее. Если бы все заранее знали, что матч будет в Санкт- Петербурге, все возмущения Заремы были бы обычной женской истерикой», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он отметил, что если выбирать стадион после определения команд, то нужно идти на компромисс. По его словам, все новые высказывания Салиховой вызывают только раздражения.

«Один, два раза привлёк внимание к проблеме — хорошо. Но нельзя постоянно истерить», — добавил Червиченко.

По информации источника, «Спартак» планировал 9 июля провести товарищеский матч с «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена», но всё же отправится в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.